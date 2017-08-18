В Чкаловском районе открыли обновленную 39 гимназию

18.08.2017

Она оснащена по последнему слову техники и украшена граффити с поговорками на французском

В этой гимназии гостей встречают сразу на двух языках. Школа с углубленным изучением французского открывает свои двери после масштабной реконструкции. Ключ от нового здания строители торжественно вручают директору. Новое здание для Гимназии номер 39 — стало подарком к юбилею. В этом году ей исполнилось 75 лет. Последние два года ученикам и педагогам приходилось ютиться в школе по соседству — ведь старые стены совсем пришли в негодность. Зато теперь гимназия отвечает всем самым современным требованиям. Большие окна, к примеру, позволят впустить больше солнечного света и тепла в классы и холл. А электронные ключи не впустят в школу посторонних. Учить иностранный язык теперь — одно удовольствие. В новом здании появился современный лингафонный класс, в спортзале — инфракрасное отопление и душевые. А в просторной столовой сейчас одновременно сможет обедать полшколы. Но главная гордость гимназии — ее территория. В новом учебном году свои двери в Екатеринбурге откроют еще три обновленных школы. В поселке Мичуринский в здании находится и детский сад. Начальная школа заработает в поселке Рудный. А ближе к зиме сдадут и вторую очередь 23 школы в Академическом. Учебные заведения в городе ремонтируют в рамках федеральной программы. За нее город взялся сразу после строительства детских садов. Но работы еще предостаточно. К 2021 году в Екатеринбурге откроют 9 новых школ и обновят 13 старых. 39-ая гимназия встретит своих учеников уже 1 сентября. Это более пятисот ребятишек с 1-го по 11-ый классы. Все они будут учиться здесь в одну смену. К этому сейчас стремятся и остальные школы города.