Элитарное искусство: в музее ИЗО открыли выставку меццо-тинто

18.08.2017

Участники фестиваля делятся со всеми желающими вдохновением и плодами творчества

В медную табличку аргентинская художница буквально впечатывает будущую картину. Оттиск Дебора Чапман выполняет в технике меццо-тинто — то есть контрастных пятен. На специальной бумаге из-под двух валиков на свет появляется гравюра. Над названием автор долго не думает. Это название для таких художников очень символично. Уральская столица — едва ли не единственный город в мире, где проходит фестиваль граверов меццо-тинто. Сотня художников из Японии, Бельгии, Голландии, Аргентины и других стран представили свои работы уральскому зрителю. Причем, больше половины авторов приехали в Екатеринбург — познакомиться и обменяться опытом. Эта выставка поистине уникальна — жанр меццо-тинто сегодня почти исчез — в мире всего пятьсот художников, работающих в этой технике. И такие гравюры, говорят эксперты, узнаешь из тысячи. Такая красота требует жертв — сил и времени. Ведь над каждой гравюрой художники работают больше месяца. Луч цвета среди черно-белых оттисков — яркие гравюры бельгийского художника Хашми Азза. Меццо-тинто он занимается больше полувека. Рассказывает, многоцветия добивается, печатая картину слой за слоем. Увидеть гравюры бельгийского художника екатеринбуржцы смогут, даже когда фестиваль закончится. Почти полторы сотни своих работ он подарил Музею ИЗО. Ну, а уже завтра горожане сами смогут стать меццо-тинтистами — в музее пройдет мастер-класс от всемирно известных граверов.