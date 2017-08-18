День города в Екатеринбурге станет спортивным праздником

18.08.2017

На Уралмаше встретятся футболисты Урала и ЦСКА, а в ледовом дворце — молодежные хоккейные команды

Матчи группового этапа пройдут в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Но ледовые баталии за призовые места примет обновленный дворец Уралец. К соревнованиям здесь расширили парковку и сделали дополнительный въезд на территорию комплекса. На льду можно будет увидеть противостояние свердловчан с чемпионами Швейцарии и Латвии, а также финским Йокеритом. Участники уже прибывают в уральскую столицу, чтобы в буквальном смысле попасть с корабля на бал. Благодаря дню города, гости узнают его с лучшей стороны.