Даешь уютный двор! В Екатеринбурге стартовала программа «Городская среда»

18.08.2017

Каждый житель может облагородить придомовую территорию по своему желанию

Жители рассказывают: на покосившиеся качели и непролазную грязь, которую машины разносят с газонов, — давно больно смотреть. Дети в таком дворе гулять отказываются — и сидят по домам, уткнувшись в компьютеры. Вот народ и решил: так больше жить нельзя. Со своими пожеланиями жители пришли в управляющую компанию. Оказалось, в Екатеринбурге работает программа благоустройства «Городская среда». Коммунальщики помогли провести общее собрание, чтобы жители высказались, каким хотят видеть свой двор. Составили проект, утвердили смету и… приготовились встречать перестройку. Жители двора на Седова стали пионерами новой программы. Вскоре здесь появится детская площадка, корт, парковочные места и тротуары. Самое сложное, говорят коммунальщики, это провести общее собрание собственников. Но здесь никого уговаривать не пришлось. Программа финансируется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Но при этом 5 процентов от сметы вносят сами собственники. Жителям двора на Седова доплачивать ничего не пришлось — на счету их домов были накопления по статье «капремонт». Чтобы ваш двор попал в программу «Городская среда», необходимо тесное взаимодействие с УК. Не скроем, придется побегать, но это стоит того, когда вы оцените, как преобразится ваша придомовая территория.