Чужие долги! Горожанка вынуждена гасить коммунальную задолженность своей полной тезки

18.08.2017

Такую обязанность на нее возложил мировой суд

Все началось с этого сообщения из банка. Прочитав его, Екатерина очень удивилась — выяснилось, что с ее счета были списаны все деньги, а сам он заблокирован. Горожанка потеряла 400 рублей и рискует лишиться еще 17 тысяч рублей из-за непонятного долга. Вместе с мужем-юристом Екатерина пошла обратно по судебной цепочке. В Орджоникидзевском мировом суде им показали исковое заявление от коллекторского агентства. Оно потребовало взыскать с Екатерины Анатольевны Семеновой коммунальные долги. Выяснилось, что полная тёзка женщины год не платила по счетам. При этом адрес был указан — Бакинских комиссаров, 113. У Екатерины там нет, и никогда не было квартиры. Она живет в квартале от этого дома. Было и еще одно несовпадение: фамилия написана через Е, а Екатерина всегда ставит над ней точки. Еще совпала дата рождения. Откуда она у коллекторов — остается только гадать. Судя по документам, долги жильцов коллекторам продала управляющая компания. Те для взыскания обратились не напрямую к должникам, а сразу в суд. А получив приказ, отправились не к приставам, а в банк. Там подтвердили, клиент с таким именем и датой рождения есть — и списали все деньги. То, что в приказе фамилия написана через Е, а места рождения вообще не указано — банкиров не смутило. Как нам рассказали сами коллекторы, практика вынесения заочных решений без проверки персональных данных должников вполне законна. Истец не обязан доказывать подлинность лица, с которого надо взыскать неуплату. Приказ отменить легко, а вот вернуть деньги почти нереально — они поступают на счет коллекторов, а не судебных приставов. Где эта фирма и деньги Екатерины — узнать невозможно. Сейчас Екатерина ждет заседания, чтобы доказать — она не та Семенова, которая не платит за коммуналку. На это уйдет еще как минимум неделя. Всё это время ее счет будет арестован. Поэтому должница поневоле думает, как получить доходы, минуя банк. Ей как раз должны поступить деньги, и отдавать их неизвестно кому не хочется.