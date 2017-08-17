Жительница Верхней Пышмы обвиняет детский сад в том, что ее сын лишился зрения

На левом глазу у мальчика контузия второй степени, а правом отслоение сетчатки


Собрать любимого робота Дениска может даже с закрытыми глазами. Только это лишнее – 4-летний мальчик ничего не видит. Зрение он потерял несколько месяцев назад. Зимой, забирая ребенка из садика, мама заметила, что один глаз у него покраснел. Врачи тогда поставили диагноз — конъюнктивит. Почти месяц сын с мамой провели в больнице. Врачи сказали, что удар по голове спровоцировал у ребенка отслоение сетчатки, из-за этого зрение стало быстро ухудшаться. Когда Дениса спросил, где он так ударился, мальчик сказал, что в садике на него упал шкафчик. Почему про шкаф ей ничего не сказали, Лариса не понимает. Она считает, что из-за этого драгоценное время было упущено — и в начале лета мальчик ослеп полностью. Чтобы выяснить, что именно произошло в детском саду, Лариса написала заявление в Следственный комитет. Сами педагоги разводят руками — говорят, о том, что у малыша травма глаза, они узнали от мамы лишь спустя пару месяцев. Никаких обвинений она не предъявляла. Версию о падении шкафа здесь называют шаткой — во-первых, если бы мебель действительно упала на ребенка, на теле остались бы синяки, во-вторых, ее с места не сдвинуть. Тем не менее, в садике уже побывала прокуратура. Вслед за ней свое расследование начали и сыщики — они задают вопросы и воспитателям, и родным мальчика. Пока следователи выясняют, что стало причиной недуга, Лариса борется за зрение сына — ищет специализированную клинику. Чтобы Дениска смог видеть хотя бы одним глазом, требуется дорогостоящая операция — и помощь неравнодушных. Сам малыш, кажется, не обращает внимания на темноту вокруг — он любит рисовать и играть с мамой в салки.

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Жительница Верхней Пышмы обвиняет детский сад в том, что ее сын лишился зрения