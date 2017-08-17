Собрать любимого робота Дениска может даже с закрытыми глазами. Только это лишнее – 4-летний мальчик ничего не видит. Зрение он потерял несколько месяцев назад. Зимой, забирая ребенка из садика, мама заметила, что один глаз у него покраснел. Врачи тогда поставили диагноз — конъюнктивит. Почти месяц сын с мамой провели в больнице. Врачи сказали, что удар по голове спровоцировал у ребенка отслоение сетчатки, из-за этого зрение стало быстро ухудшаться. Когда Дениса спросил, где он так ударился, мальчик сказал, что в садике на него упал шкафчик. Почему про шкаф ей ничего не сказали, Лариса не понимает. Она считает, что из-за этого драгоценное время было упущено — и в начале лета мальчик ослеп полностью. Чтобы выяснить, что именно произошло в детском саду, Лариса написала заявление в Следственный комитет. Сами педагоги разводят руками — говорят, о том, что у малыша травма глаза, они узнали от мамы лишь спустя пару месяцев. Никаких обвинений она не предъявляла. Версию о падении шкафа здесь называют шаткой —
Жительница Верхней Пышмы обвиняет детский сад в том, что ее сын лишился зрения
На левом глазу у мальчика контузия второй степени, а правом отслоение сетчатки
Собрать любимого робота Дениска может даже с закрытыми глазами. Только это лишнее – 4-летний мальчик ничего не видит. Зрение он потерял несколько месяцев назад. Зимой, забирая ребенка из садика, мама заметила, что один глаз у него покраснел. Врачи тогда поставили диагноз — конъюнктивит. Почти месяц сын с мамой провели в больнице. Врачи сказали, что удар по голове спровоцировал у ребенка отслоение сетчатки, из-за этого зрение стало быстро ухудшаться. Когда Дениса спросил, где он так ударился, мальчик сказал, что в садике на него упал шкафчик. Почему про шкаф ей ничего не сказали, Лариса не понимает. Она считает, что из-за этого драгоценное время было упущено — и в начале лета мальчик ослеп полностью. Чтобы выяснить, что именно произошло в детском саду, Лариса написала заявление в Следственный комитет. Сами педагоги разводят руками — говорят, о том, что у малыша травма глаза, они узнали от мамы лишь спустя пару месяцев. Никаких обвинений она не предъявляла. Версию о падении шкафа здесь называют шаткой —