Подарки Екатеринбургу: спорткомплекс «Урал» открылся в канун Дня города

17.08.2017

А в 40 больнице открыли обновленное отделение реанимации

Кто Мундиалю рад, тот заранее к нему приготовился. Стадион «Урал» открывают с помпой. Меньше, чем через год здесь будет тренироваться футболисты, которые приедут в Екатеринбург на матчи чемпионата мира. Для гостей созданы все условия — уложен натуральный газон, построены новые трибуны и мачты освещения, оборудованы душевые, медицинский и массажный кабинеты. Есть все, чего требует ФИФА. Следующим летом, во время мундиаля, здесь точно будет не протолкнуться. Пока же и корпуса, и поле пустуют. Но боевое крещение уже впереди. Так, первыми новый газон испытают уральские спортсмены — на пробных соревнованиях. Заодно — освоятся, говорят в спорткомплексе. Ведь после чемпионата мира здесь будут растить новых звезд спорта. На площадке станут тренироваться воспитанники детско-юношеской школы. Впрочем, это не все подарки ко дню города и грядущему Мундиалю. Сегодня же в Екатеринбурге после ремонта открылось отделение реанимации инфекционного корпуса 40-й больницы. Рабочие поменяли коммуникации, установили автоматические двери и современное оборудование. В частности, аппарат искусственной вентиляции легких, применяемый без хирургии. Отделение, оборудованное по международным стандартам — одно из требований, которое должна выполнить принимающая Мундиаль сторона. Ведь на игры приедут гости из многих стран мира. И хотя болеть они должны лишь в спортивном смысле, случиться может всякое. Здесь смогут принять 12 больных. В том числе и иногородних. Это единственное в области инфекционное отделение реанимации. И его работа, по словам врачей, крайне важна для развития международного туризма. Здесь смогут вылечить любое экзотическое для россиян заболевание.