Красота ржавчины: в ЦПКиО открывается фестиваль «Лом»

17.08.2017

Скульптуры из металлолома можно увидеть в парке до 10 сентября

Это просто жесть какая-то. В горе металлолома Дмитрий ищет материал для работы и… вдохновение. Художнику предстоит соорудить из вторсырья произведение искусства. И в этом деле пригодиться может даже самая неказистая деталь. Сколы и ржавчина для этих деталей — только плюс. Чем необычнее материал, тем интереснее скульптура. В этом году задача у художников непростая — металл нужно превратить в дерево, стекло или даже бумагу. Ведь тема девятого фестиваля «Лом» — материальный обман. Так что мастерам, обдумывая работу, пришлось пофилософствовать. В парк Маяковского уже привезли первые экспонаты. Тут вам и барабаны из перевернутых ведер, и собака из водопроводных труб. А Валерий Баталов даже умудрился превратить тяжелую груду металла в парящих журавлей. Настоящий рекордсмен фестиваля — Сергей Лаушкин. За несколько лет он изготовил для «Лома» больше сотни работ. В этом году зрители смогут оценить сразу шесть его инсталляций. Правда, чтобы понять идею автора многим сегодня пришлось подумать. Гадать на скрытым смыслом экспонатов вскоре придется и жюри. Правда к этому времени организаторы обещают установить в парке таблички с названиями объектов. А пока художники делают последние штрихи и готовятся встречать зрителей. Кстати, их с каждым годом все больше — ведь второго такого фестиваля не найти. Ржавая экспозиция вскоре может получить постоянную прописку в парке. Организаторы хотят разместить там самые яркие работы за все девять лет. И за ними уж точно не заржавеет.