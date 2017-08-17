Интернета.net: в доме на Чекистов обрезали кабель связи

17.08.2017

О решении людей не предупредили

У Капитолины Петровны телевизор словно окно в мир. Но со вчерашнего дня оно плотно зашторено. Такая же ситуация не только у соседей — во всем доме. Жители понять ничего не могут. Взглянув на стену, мы сразу увидели, почему нет трансляции. Кабели по всему дому обрезаны. В управляющей компании наше внимание обратили еще на повреждения фасада. По словам коммунальщиков, крепить кабель снаружи дома незаконно. Еще в апреле коммунальщики разослали предписания провайдерам убрать наружные линии в подвал и отремонтировать фасад. Побеспокоились все, кроме МТС. А поскольку кабели у этого оператора без маркировки, их обрезали, как бесхозные. Тем временем, начались работы по восстановлению связи. Но назвать компанию рабочие отказались. И только после официального запроса в МТС кабели там признали своими. Но вину в порче фасада отрицают. Если вы решили воспользоваться услугами провайдера, прежде чем подписать договор, поинтересуйтесь: на законных ли основаниях эта компания вошла в ваш дом. Тогда, по крайней мере, вас не отрежут от мира, как жителей улицы Чекистов.