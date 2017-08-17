Еще минус два: маршруты №20 и №035 отменят в Екатеринбурге 22 августа

В городе продолжается реформа транспортной сети


Так 20-ый автобус — следующий от площади пятого года до Пехотинцев — полностью дублировали аж три других маршрута. А большую часть пути 035-ого повторяет 083 номер. Но если это рациональные перемены, то возможная отмена еще шести автобусов может обернуться для жителей неприятностями. Обслуживать маршруты не захотел ни один перевозчик — требования уж очень жесткие. В частности, многие предприятия не могут позволить себе содержать большие автобусы вместо вечно переполненных маршруток. Кроме того, они отказываются красить машины в зеленый цвет — к Чемпионату мира. На условия торгов перевозчики пожаловались в антимонопольную службу. Пока идут разбирательства, маршруты продолжат курсировать по городу как и прежде.

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Еще минус два: маршруты №20 и №035 отменят в Екатеринбурге 22 августа