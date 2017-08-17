Экс-глава администрации Верх-Исетского района отправится в колонию на 3 года

17.08.2017

Александра Бреденко обвинили в получении крупной взятки

Экс-глава Верх-Исетской администрации был задержан с поличным у себя в кабинете 21 февраля. По материалам дела, он получил 150 тысяч рублей за «общее покровительство предпринимателю Перминову». Который исполнял муниципальный контракт на благоустройство. За эти деньги чиновник должен был посодействовать в подписании актов выполненных работ и оплате по муниципальному контракту. А по словам самого Александра Бреденко, эти деньги он получил в качестве спонсорской помощи на проведение спортивного праздника. Однако суд счел этот аргумент надуманным и приговорил бывшего чиновника к реальному лишению свободы.