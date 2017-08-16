Сухой поек! Жители нескольких домов на Вторчермете живут без холодной и горячей воды

16.08.2017

По соседству идут ремонтные работы – но толку от них пока нет.

Каждая раскопка сопровождается отключением воды. Причем сразу и холодной, и горячей. Питьевую, конечно, к домам подвозят. Но только днем, когда большинство на работе — жалуются жители. Но и те, кто имеет возможность набрать воды, говорят, на всю семью не натаскаешь. От засухи страдают сразу три высотки. Больше всего обезвоженных возмущает, как идут работы. Только отремонтируют, труба тут же снова дает течь. И опять приходится ждать устранения аварии. А у рабочих, говорят, и узнать ничего нельзя. От рабочих мы узнали, что трубопровод сильно изношен, вот и течет постоянно. Но, говорят, это касается только холодной воды. Кстати, горячая сегодня в домах все же появилась. Прямо к нашему приезду. Когда возобновится холодное водоснабжение, и насколько хватит очередного ремонта, нам пояснили в Водоканале.

На случай, когда у вас пропала вода, а ремонтники от вопросов отмахиваются, обращайтесь в свою управляющую компанию. Именно коммунальщики заключают договоры на поставку услуг, и, как правило, владеют информацией об их отсутствии.