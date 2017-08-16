Под звуки «Волшебной флейты»: Екатеринбургский театр оперы и балета открывает новый сезон премьерой

Фантасмагорию Моцарта поставили в стиле стимпанк.


Реквизит Дэниэль испытывает на себе. И очень волнуется — ведь солистов Екатеринбургского театра режиссер должен перенести на свою родину. Именно в викторианской Англии по-новому зазвучит «Волшебная флейта» Моцарта. Премьера будет в стиле стимпанк. Именно в мире паровых машин и необычных технологий вспыхнет любовь между принцем Тамино и девушкой Паминой. По-новому прочитать историю, которой больше двух сотен лет, шаг рискованный, признается режиссер. Чтобы происходящее на сцене было понятно екатеринбургскому зрителю, диалоги с немецкого языка перевели на русский. А вот арии исполнят на языке оригинала. Уже месяц актеры штудируют немецкие партитуры. Не столько сложно выучить иностранные речи, сколько не перейти на родную — ведь раньше в оперном Волшебную флейту ставили в переводе. Атмосферу мира стимпанк, не покладая рук, создают декораторы. Они делают все, чтобы детали сцены устарели еще до премьеры — придают элементам эффект ржавчины и потертостей. В стиле стимпанк будут и костюмы героев. Мужчины в фантазийных цилиндрах и фраках, женщины — в юбках с оборками и ботинках на платформе. Удивить зрителей в Оперном готовятся не только атмосферой, но и комиксами. Впервые пролог экранизируют — с помощью комиксов. Их, специально для постановки, нарисовал студент местной Архитектурной академии.

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Под звуки «Волшебной флейты»: Екатеринбургский театр оперы и балета открывает новый сезон премьерой