Натощак и без лишней одежды: как подготовиться к забегу на небоскреб?

16.08.2017

Соревнование пройдет 2 сентября.

Мастер-класс от победителя собрал на Плотинке два десятка человек. Иван Кузнецов на высшем уровне готовит спортсменов к высотному забегу. Ведь он — быстрее всех забрался на небоскреб в прошлом году. И теперь делится советами с нынешними участниками. Учить других Ивану не впервой. Ведь он преподает физкультуру в Первоуральской школе. Рассказывает: после прошлогоднего триумфа ученики даже дали прозвище — Ваня Высоцкий. Но победитель хвастаться не привык. Эту дистанцию даже прозвали марафонской — бегунам в высоту предстоит преодолеть 52 этажа. Это 1137 ступеней! И в этой гонке важна не только скорость, но и выносливость. Важно уметь правильно распределять силы. Ведь этот забег еще и с препятствиями. Владимир дистанцию, кажется, уже изучил до мелочей. Он несколько раз занимал призовые места в забеге, но подняться на первое место до сих пор не удавалось. Говорит, на этот раз твердо настроен взять реванш у Ивана. Будущим участникам победитель советует отказаться от всего лишнего. Аксессуары и верхнюю одежду нужно оставить в сумке, ведь на лестнице чувствуется каждый грамм. Есть перед забегом Иван тоже не советует, лучше перекусить за 3 часа до нагрузки. А вот какую тактику выбрать — каждый решает сам. Одни перешагивают через несколько ступенек, другие берутся за перила. Бежать же, оказывается, совсем не обязательно. Высотный марафон пройдет уже 2 сентября, заявки на участие еще принимают. Для любителей будет организована дистанция в 28 этажей, а завзятые спортсмены поднимутся на 52-ой этаж. Победителя ждет денежный приз и поездка в Сочи.