Крупнейшая теплоэлектростанция Екатеринбурга остановила работу

16.08.2017

Тысячи горожан остались без горячей воды.

УЗИ эта пациентка проходит не реже, чем раз в пять лет. Эксперты внимательно вглядываются в монитор и… ставят диагноз — по высоте и протяженности импульсов. Этот профосмотр для газопровода на Ново-Свердловской ТЭЦ плановый. Два километра трубы должны пройти внушительный список обследований. После диагностики трубу обработают от коррозии и снова запустят в эксплуатацию. Но на время ее всестороннего обследования листок нетрудоспособности на две недели пришлось выписать всей станции. Под пристальным вниманием сейчас и сердце ТЭЦ — турбины. Их на станции пять, одну полностью разобрали для планового ремонта. Вращает турбины пар, воду предварительно готовят в химическом цехе. По сути это сосуды и почки станции. Их решили тоже почистить, а свищи заварить. Воду хоть и очищают от солей, но накипь всё же образуется. На работу Ново-свердловская ТЭЦ вновь выходит 26 августа. До этого времени без горячей воды придется посидеть жителям Паркового, Комсомольского, Пионерского поселка, Синих камней, а также Березовского и Верхней Пышмы. Вернется кипяток в трубы горожан 28 августа, после проведения анализов на легионеллез.