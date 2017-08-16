Хватит голодать. Областные власти призывают пайщиков недостроя в Кольцово завершить акцию протеста

По словам свердловского омбудсмена, эта проблема разрешится в ближайшее время.


Уже найден новый инвестор, который в ближайшее время определится с компанией-застройщиком. Напомню, дождаться сдачи этого дома на Бахчиванджи полторы сотни семей не могут несколько лет. Из-за этого пайщики уже во второй раз объявили голодовку. Неделя без еды привела к тому, что инициатору акции стало плохо — накануне ей вызвали скорую. Уполномоченный по правам человека призывает горожан не доводить дело до крайности. Ситуацию контролируют прокуратура, руководители области и министерство строительства. То, что обсуждают в кабинетах чиновников, в ближайшее время обещают довести до пайщиков. Опасения людей о том, что застройщики на площадку зайдут нескоро, беспочвенны, говорят власти. Процесс переоформления документов уже идет. На новоселье жильцам даже готовят подарок.

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Хватит голодать. Областные власти призывают пайщиков недостроя в Кольцово завершить акцию протеста