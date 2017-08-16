Этот овощ не пройдет! Санкционных продуктов в Екатеринбурге становится все меньше

16.08.2017

С начала 2017 года уничтожено 35 тонн «запрещенки».

Только в этом году сотрудники Россельхознадзора провели четыре сотни проверок — изучали ассортимент овощных баз и рынков области. По итогам, было изъято и уничтожено 35 тонн санкционных продуктов. Под гусеницы экскаваторов и в печи попала пекинская капуста, турецкие томаты, польские яблоки и груши. Подозрение вызвала и огромная партия арахиса из Китая — правда, дело не в эмбарго, а в безопасности, в продукции нашли яд. Несмотря на то, что полностью отследить всю санкционку инспекторам не удается, ее объем все же сокращается. Так, если в прошлом году надзорные органы нашли тонну запрещенной мясной продукции, то в этом изъяли в 6 раз меньше