«Таблетки любви»: таможенники обнаружили в коробках с пазлами 5 кг наркотиков

15.08.2017

Запрещенные вещества присылали в Россию по почте из США и Европы

Большая часть товара была в форме разноцветных таблеток. Специалисты опознали в них, так называемые, «клубные наркотики» или «таблетки любви». В других коробках нашли и пакеты с белым порошком. Какие именно вещества находились в посылке — следователям ещё предстоит установить. А вот банду наркоторговцев в составе трёх человек уже удалось задержать. Как выяснилось, они организовали на пересылке целый бизнес и даже открыли общество с ограниченной ответственностью. Правда, о деле теперь, похоже, придется забыть навсегда.