Новым почетным гражданином Екатеринбурга стал Яков Спектор

Звание традиционно вручили перед Днем города


В этом году число претендентов на почетное звание было беспрецедентно большим — сразу 23 екатеринбуржца были выдвинуты трудовыми коллективами и общественными организациями. Для сравнения, в минувшем году в конкурсе участвовало лишь 11 горожан. Но по регламенту, в неюбилейные годы присудить такое звание можно лишь одному человеку. И почти единогласно им был назван Яков Авдеевич Спектор, председатель общественной палаты Екатеринбурга. Он стал уже 76-ым почетным гражданином.

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Новым почетным гражданином Екатеринбурга стал Яков Спектор