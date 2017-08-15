Хлеб и зрелища: волонтеры накормили бездомных и прочитали им свои стихи

15.08.2017

Акция прошла в рамках фестиваля «Добрый Екатеринбург»

О любви и разлуке Екатерина читает необычной аудитории. Пищей духовной волонтеры кормят — бездомных. Те принимают начинающую поэтессу — на ура. Необычный квартирник для бездомных волонтеры устроили в канун Дня города. И это — не единственное их доброе дело. Они запустили целый благотворительный фестиваль: собирают мусор для переработки, и помогают малоимущим. Благодаря стихам, говорят, те вспоминают, что, несмотря на горести, в жизни есть место и красоте. Впрочем, жечь глаголом сердца людей готовы и сами подопечные, рассказывают участники фестиваля. Не забывают волонтеры и о хлебе насущном. На обед собираются бездомные со всей округи. У походного кафе за считанные секунды образуется очередь. Бездомных ждет комплексный обед — макароны с котлетой, а на десерт смородиновый чай с пряниками. Многие подходят за добавкой — вкусы подопечных волонтеры давно изучили. Делать доброе дело волонтеры обещают не только во время фестиваля, но и после него. Ведь те, кто оказался на обочине жизни, сами подняться не могут. Впрочем, в помощи сейчас нуждаются и сами благотворители — они ищут и спонсоров, и рабочие руки.