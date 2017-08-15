Форменный переполох: горожане выстраиваются в очередь за школьной одеждой

15.08.2017

Средняя цена одного комплекта 3 тысячи рублей

Дел в этой мастерской невпроворот. Ведь на носу первое сентября. Так что швеи строчат не покладая рук. За один день каждая отшивает порядка десяти юбок, жакетов и платьев. Чтобы уложиться в сроки и сделать все не только быстро, но и качественно, к ткани еще нужно приноровиться. Полотно в этой мастерской производят сами. Закупают лишь пряжу. В год из-под иглы здесь выходит больше десятка тысяч комплектов школьной формы. Причем думать приходится не только о наличии товара, но и о модных тенденциях. А они, рассказывают в ателье, стремительно меняются. Форма с иголочки уже разлетается как горячие пирожки. Нынче на пике популярности — жилеты и темно-синий цвет, который считается классикой в учебных заведениях. В преддверии 1 сентября покупатели не дают продавцам передохнуть ни минуты. Чтобы одеть ребенка с ног до головы, родителям в этом году придется потратить около трех тысяч рублей. Впрочем, говорят, это — пустяки по сравнению с ценой юбок и блузок не по форме. Конечно, у школьной формы есть и противники. Например, сторонники свободного стиля считают, что единство в одежде перестает делать ребенка уникальным. И мешает ему самовыражаться. А вот производители формы перед новым учебным годом сдают «экзамен». Роспотребнадзор проверяет всех продавцов. И уже нашел немало нарушений. Так порой вместо производства собственной одежды фабрики просто перешивают ярлыки на чужой. Впрочем, вскоре подделки могут исчезнуть — в области хотят открыть большой базар для школьников — с проверенным товаром. Но вводить единую школьную форму министры не спешат. Говорят, одевать всех в единый фасон и цвет неправильно. Так что ассортимент, наоборот, стремятся разнообразить и дать родителям самим выбирать то, в чем ребенок 1 сентября пойдет в школу.