В магазин Татьяна Николаевна отправилась, когда стало сыро. Ей приглянулись вот эти туфли. И удобные, и красивые. Тест-драйв обновки женщина провела после дождя. Прошлась по тропинке через газон. А вот туфли проверку не прошли. Промокшую обувь Татьяна Николаевна вместе с претензией отнесла в магазин. Женщина требует вернуть деньги. Однако продавец ей отказал, сославшись на потерю товарного вида. Зато в письменном заключении указано, эта обувь не является герметичной, и в дождливую погоду может пропускать влагу. По словам юристов, в этом случае нарушено право потребителя на информацию о товаре. Покупатель не обязан знать о его свойствах. Просветить его обязан продавец. Получается, покупателя ввели в заблуждение, следовательно она праве потребовать возврата денег. Но поскольку продавец отказывается сделать это, покупатель вправе потребовать проведения независимой экспертизы качества за счет магазина, поскольку не истек гарантийный срок эксплуатации.
Брак не признают: горожанка не может добиться обмена прохудившихся туфель
Обувь промокла на первой же прогулке
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