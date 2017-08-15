Брак не признают: горожанка не может добиться обмена прохудившихся туфель

15.08.2017

Обувь промокла на первой же прогулке

В магазин Татьяна Николаевна отправилась, когда стало сыро. Ей приглянулись вот эти туфли. И удобные, и красивые. Тест-драйв обновки женщина провела после дождя. Прошлась по тропинке через газон. А вот туфли проверку не прошли. Промокшую обувь Татьяна Николаевна вместе с претензией отнесла в магазин. Женщина требует вернуть деньги. Однако продавец ей отказал, сославшись на потерю товарного вида. Зато в письменном заключении указано, эта обувь не является герметичной, и в дождливую погоду может пропускать влагу. По словам юристов, в этом случае нарушено право потребителя на информацию о товаре. Покупатель не обязан знать о его свойствах. Просветить его обязан продавец. Получается, покупателя ввели в заблуждение, следовательно она праве потребовать возврата денег. Но поскольку продавец отказывается сделать это, покупатель вправе потребовать проведения независимой экспертизы качества за счет магазина, поскольку не истек гарантийный срок эксплуатации.