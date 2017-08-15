Это смех сквозь слезы. Пайщики в отчаянии — говорят, не исключено, что вскоре они действительно останутся без крыши над головой. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они объявили голодовку. Люди шесть дней не едят и уже который год ждут квартир, в которые вложились. В такой ситуации, жалуются голодающие, оказались полторы сотни семей. Несколько лет назад они приобрели паи в этой многоэтажке на Бахчиванджи. По словам будущих жильцов, дом должны были достроить еще в 2014-м. Однако строительные работы внезапно встали. Как людям объяснили в кооперативе, деньги на возведение высотки попросту закончились. Вкладывать жителям было уже нечего. Поэтому в прошлом году они впервые устроили в недострое головку. Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. Как утверждают в компании-преемнице, продолжать работы они отказались из-за просчетов. Изначально, помимо дома на Бахчиванджи, они должны были достроить объект на Бакинских Комиссаров. Прибыль от продажи квартир в нем позволила бы покрыть затраты на проект в Кольцово. Но утвержденный вариант оказался невыгодным. По подсчетам застройщика, чтобы завершить многоэтажку, нужно еще 150 миллионов рублей и год работы. В министерстве строительства пообещали ускорить процесс. На контроль ситуацию взяла и прокуратура. Ведомство выясняет, почему сроки сдачи объекта постоянно срываются. Правозащитники же советуют жителям не сидеть под окнами недостроя, а действовать. Судя по опыту, подобные ситуации часто заканчиваются банкротством. А это — гиблое дело. Поэтому людям рекомендуют поменять председателя кооператива и написать коллективное письмо в государственную жилинспекцию — с просьбой помочь признать право собственности на объект незавершенного строительства. А
Без дома и хлеба: пайщики недостроя на Бахчиванджи объявили голодовку
Многоквартирник должны были сдать в эксплуатацию еще в 2014 году
Это смех сквозь слезы. Пайщики в отчаянии — говорят, не исключено, что вскоре они действительно останутся без крыши над головой. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они объявили голодовку. Люди шесть дней не едят и уже который год ждут квартир, в которые вложились. В такой ситуации, жалуются голодающие, оказались полторы сотни семей. Несколько лет назад они приобрели паи в этой многоэтажке на Бахчиванджи. По словам будущих жильцов, дом должны были достроить еще в 2014-м. Однако строительные работы внезапно встали. Как людям объяснили в кооперативе, деньги на возведение высотки попросту закончились. Вкладывать жителям было уже нечего. Поэтому в прошлом году они впервые устроили в недострое головку. Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. Как утверждают в компании-преемнице, продолжать работы они отказались из-за просчетов. Изначально, помимо дома на Бахчиванджи, они должны были достроить объект на Бакинских Комиссаров. Прибыль от продажи квартир в нем позволила бы покрыть затраты на проект в Кольцово. Но утвержденный вариант оказался невыгодным. По подсчетам застройщика, чтобы завершить многоэтажку, нужно еще 150 миллионов рублей и год работы. В министерстве строительства пообещали ускорить процесс. На контроль ситуацию взяла и прокуратура. Ведомство выясняет, почему сроки сдачи объекта постоянно срываются. Правозащитники же советуют жителям не сидеть под окнами недостроя, а действовать. Судя по опыту, подобные ситуации часто заканчиваются банкротством. А это — гиблое дело. Поэтому людям рекомендуют поменять председателя кооператива и написать коллективное письмо в государственную жилинспекцию — с просьбой помочь признать право собственности на объект незавершенного строительства. А