В заложниках огня: жильцы загоревшегося барака едва не погибли из-за решеток на окнах

14.08.2017

К счастью, из огненной ловушки удалось эвакуировать всех жильцов. Но без жертв не обошлось

В огне, который подкрался незаметно, погибла не только квартира Анны, но и ее любимая собака. Сама женщина и ее соседи остались без крыши. Деревянный барак вспыхнул, как спичка, застав местных врасплох. Видимо, растерявшись, пожарных жильцы вызвали не сразу. К приезду огнеборцев дом был весь в дыму – пламя захватило кровлю и лестничную клетку. Выбраться на улицу самостоятельно многие жители не смогли. Единственный путь к спасению — коридорная лестница — был отрезан огнем. Чтобы эвакуировать жильцов, пожарным пришлось вскрывать металлические решетки на окнах первого этажа. Через них на улицу выбралось пятеро, в том числе и ребенок. Еще двоих пришлось по лестнице спускать со второго этажа. Оттуда же на руках спасатели вынесли женщину, которая надышалась угарным газом и была без сознания. 47-летнюю жительницу сразу отправили в больницу, однако, пострадавшая скончалась. Сейчас следователи и сотрудники МЧС выясняют, из-за чего мог возникнуть пожар. Жители рассказывают, что слышали в подъезде хлопок, однако пока основной версии у дознавателей нет. Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы. Пока все пострадавшие, а это около 2-х десятков человек, живут у родственников. Им обещают выделить жилье из маневренного фонда. Есть ли у их дома шанс выжить после пожара, установит специальная комиссия.