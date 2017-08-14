Мисс Екатеринбург-2017 стала 18-летняя Анастасия Каунова

14.08.2017

Девушка учится на дизайнера в УралГАХУ

О родном городе Анастасия рассказывает со знанием дела. Девушка — студентка архитектурной академии. И вот уже несколько дней — признанная королева красоты. Побеждать, рассказывает новая мисс Екатеринбург, она научилась в детстве. Но на этот раз путь к победе Анастасия прошла сама. Стать первой красавицей было нелегко — ведь за драгоценную корону боролись три десятка девушек. Уже с первых аккордов финального шоу стало понятно — такой феерии уральская столица ещё не видела. В юбилейном — двадцатом — конкурсе Мисс Екатеринбург участвуют и самые красивые девушки, и самые необычные гости. Так, дефиле в свадебных платьях аккомпанировал уральский Рэй Чарльз — слепой композитор и музыкант Раф Минеев. В любви родному городу конкурсантки признавались не только на словах. Их наряды украшали изображения памятников конструктивизма — здесь и Главпочтамт, и знаменитая Белая Башня. Время, действительно, идет вперед, но традиции конкурса остаются неизменными. Те, кто когда-то носил корону, признаются — эта победа изменила их жизнь. Победительницы прошлых лет вышли на сцену с детьми. Громче всех аплодировали Мисс 2000-го года Евгении Образцовой. Мама семи детей и сегодня блистает на подиуме. А вот нынешним конкурсанткам расслабляться рано — лишь одна станет королевой. Ради престижного титула красавицы демонстрировали все свои таланты. Впрочем, мисс Екатеринбург должна отличаться не только красотой, но и эрудицией. Это проверяли с помощью задания на импровизацию — девушкам нужно было объединить в одну фразу слова, брошенные из зала. Анастасия Кунщикова — номер 13 — в своем ответе раскрыла тайну, что происходило за кулисами конкурса. Однако корона досталась девушке по имени Анастасия. Услышав это имя, дыхание затаили аж четыре финалистки. Но от радости сердце забилось у 19-летней студентки Анастасии Кауновой. Теперь у первой красавицы Екатеринбурга всё только начинается — ей предстоит насыщенная светская жизнь. Официально в новой роли она дебютирует уже в день города.