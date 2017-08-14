Медовый спас: в храмах Екатеринбурга прошли праздничные службы

14.08.2017

В этот день принято собирать первый урожай меда и освещать его

По словам верующих, священным в этот день становится не только мед, но и вода. Кстати, раньше в храм приносили только ее. А мед стали брать лишь потому, что православный праздник совпадал со временем сбора сладкого урожая. По поверью, в этот день ни в коем случае нельзя ругаться. Ведь пчелы плохо реагируют на излишний шум. Так что всем верующим рекомендуют быть уступчивыми. Сегодня также начинается Успенский пост. Он продлится 2 недели. Считается, что верующий, который по каким-то причинам не соблюдал Великий пост, может испытать себя во время нынешнего. Завершится пост 28 августа праздником Успения Богородицы.