Конец света в Чкаловском районе: во вторник там полностью отключат электричество

Свет отключат в 6 утра и вернут только в 18:00


Без электричества останутся сотни жилых домов — в первую очередь, на Уктусе, Елизавете и Вторчермете. Из-за этого не будут работать 10 детских садов, отключаться и с десяток светофоров. Впрочем, их обязанности, пообещали в ГИБДД, временно исполнят регулировщики. По словам энергетиков, ограничение электроснабжения — вынужденная мера. Район обесточат в рамках подготовки сетей к предстоящей зиме и Чемпионату мира по футболу. Следующий на очереди — Орджоникидзевский район. Там горожане будут сидеть без света в воскресенье. Подготовиться к отключению жителям советуют заранее.

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Конец света в Чкаловском районе: во вторник там полностью отключат электричество