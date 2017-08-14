Конец света в Чкаловском районе: во вторник там полностью отключат электричество

14.08.2017

Свет отключат в 6 утра и вернут только в 18:00

Без электричества останутся сотни жилых домов — в первую очередь, на Уктусе, Елизавете и Вторчермете. Из-за этого не будут работать 10 детских садов, отключаться и с десяток светофоров. Впрочем, их обязанности, пообещали в ГИБДД, временно исполнят регулировщики. По словам энергетиков, ограничение электроснабжения — вынужденная мера. Район обесточат в рамках подготовки сетей к предстоящей зиме и Чемпионату мира по футболу. Следующий на очереди — Орджоникидзевский район. Там горожане будут сидеть без света в воскресенье. Подготовиться к отключению жителям советуют заранее.