Дурно пахнущее соседство: жители дома в Академическом жалуются на контактный зоопарк

14.08.2017

Зверинец расположился в квартире по соседству

У зоопарка отдельный вход. Но жители жалуются не на его посетителей, а на нестерпимый запах. Соседи жалуются: совсем перестали высыпаться. Обитатели зоопарка будят ни свет, ни заря. В зверинце действительно живут петух с курицей, а также енот, целый выводок цыплят и даже козочки. В общем, больше десятка разновидностей животных. И по словам работников, зоопарк в доме — на законных основаниях. Однако, получив жалобы от жильцов, коммунальщики обратились в Роспотребнадзор. Оттуда письмо переправили в департамент ветеринарии, где посчитали, что поводов для проверки нет. Однако юристы увидели поводы для проверки. По санитарным нормам необходимо убедиться в наличии вентиляции и утилизации отходов жизнедеятельности питомцев. Юристы рекомендуют жителям совместно с УК обратиться с жалобой в прокуратуру. Надзорный орган обязан проверить законность существования домашнего зверинца в жилом доме.