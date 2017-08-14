300 тысяч за обезглавленного вождя: вандал из Первоуральска ответил за сломанный памятник

14.08.2017

Мужчина снес голову Ленину в ночь на 17 июля

От былой смелости у этого подсудимого, кажется, не осталось и следа. Вандал, обезглавивший Ленина в Первоуральске, теперь скромно отвечает на все вопроса судьи. И это выступление уж точно не сравнить с бурным празднованием Дня металлурга. В тот день, рассказывали очевидцы, молодой человек совсем потерял голову. То ли из-за спора с друзьями, то ли ради эффектного фото забрался на памятник. И стал пинать Ленина до тех пор, пока голова вождя не упала с плеч. Дежурившая в доме культуры вахтерша тут же вызвала сотрудников полиции, они и задержали вандала. А ЧП в Первоуральске стала обсуждать вся страна. Старшее поколение требовало наказать мужчину по всей строгости. Свою вину Денис Ахметов признал полностью. И даже попытался выразить раскаяние. Правда, вышло не очень убедительно. Обвинение настаивало: вандала надо отправить на обязательные работы и взыскать с него деньги на реставрацию. Суд требование удовлетворил, правда, немного смягчил приговор, учтя явку с повинной и детей-иждивенцев. Ну, а голову Ленину вернули всего за несколько недель. Сразу после ЧП монумент закрыли на реставрацию, уже первого августа он выглядел, как новенький. Чтобы столетие Октября вождь встречал с головой на плечах.