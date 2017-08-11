Вклад в здоровье: в ОДКБ №1 появится уникальное оборудование для нейрохирургов

11.08.2017

Аппарат стоимостью в пять миллионов рублей установят в областной детской больнице

Медики уверены, с ним головной боли станет меньше не только у пациентов, но и у врачей. Медики отмечают, что в операционной порой от оборудования зависит больше, чем от навыков хирурга. Новый аппарат заметно ускорит работу врачей. С его помощью они смогут фиксировать голову пациента и быстрее проводить трепанацию. Продолжительность операций сократится — и пациенты меньше времени проведут под наркозом. Это уменьшит и период восстановления пациента. Новинку нейрохирурги планируют использовать для удаления опухолей и восстановления костей черепа — это около трехсот операций в год. Уникальное оборудование больница получила в рамках соглашения с фондом Святой Екатерины, которое партнеры заключили сегодня. И покупка аппарата — лишь начало его реализации