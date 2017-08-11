Причину такой быстрой езды автоинспекторы выяснили сразу. Гонщики признались, что украли скамейки из городского парка. И собирались отвезти их… к себе в сад. Но посидеть на лавочках и не успели. Зато могут сесть из-за них! Причинённый городу ущерб полицейские оценили в десять тысяч рублей. Так что теперь мужчинам может грозить уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц.
В Нижнем Тагиле мужчины украли уличные скамейки, чтобы украсить свой сад
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В Нижнем Тагиле мужчины украли уличные скамейки, чтобы украсить свой сад