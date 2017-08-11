В Нижнем Тагиле мужчины украли уличные скамейки, чтобы украсить свой сад

11.08.2017

Воришек задержали во время погони

Причину такой быстрой езды автоинспекторы выяснили сразу. Гонщики признались, что украли скамейки из городского парка. И собирались отвезти их… к себе в сад. Но посидеть на лавочках и не успели. Зато могут сесть из-за них! Причинённый городу ущерб полицейские оценили в десять тысяч рублей. Так что теперь мужчинам может грозить уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц.