В Нижнем Тагиле мужчины украли уличные скамейки, чтобы украсить свой сад

Воришек задержали во время погони


Причину такой быстрой езды автоинспекторы выяснили сразу. Гонщики признались, что украли скамейки из городского парка. И собирались отвезти их… к себе в сад. Но посидеть на лавочках и не успели. Зато могут сесть из-за них! Причинённый городу ущерб полицейские оценили в десять тысяч рублей. Так что теперь мужчинам может грозить уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц.

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В Нижнем Тагиле мужчины украли уличные скамейки, чтобы украсить свой сад