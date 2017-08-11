В грузовик транспортной фирмы подкинули коробку с новорожденными котятами

11.08.2017

Новорожденные почти неделю ехали в фуре, преодолев больше 2 тысяч километров!

Даже в теплых объятиях кормилицы котята не перестают мяукать. В своей маленькой жизни они до сих пор заботы не видели. Коробку с малышами нашли в фуре, которая приехала в Екатеринбург из Москвы. Двое эту поездку не перенесли — ведь они провели почти 6 суток без еды! Еще двоих сейчас выхаживают ветеринары и местная кошка Мурка. При виде страдальцев в кормилице проснулся материнский инстинкт. Однако котята настолько слабы, что не смогли высосать из приемной родительницы все соки. Молоко у Мурки быстро пропало, и теперь она делится с малютками разве что теплом и лаской. Кто бросил новорожденных котят на произвол судьбы, неизвестно. Водитель, который вез живой груз, обнаружил малышей только на подъезде к Екатеринбургу — когда услышал писк. Его коллеги говорят, что в такой ситуации может оказаться каждый из них — содержимое посылок перед отправкой не проверяют. Зоозащитники шокированы подобной жестокостью. Ведь это уже не первый случай ее проявления. Так, на неделе неизвестные бросили в лесу целый чемодан с котятами. К счастью, на них и на ее маму наткнулись грибники, которые передали брошенных в добрые руки. Теперь и этим бедолагам, и маленьким путешественникам ищут новых — заботливых — хозяев. Котята уже достаточно окрепли. Зоозащитники надеются, что больше таких посылок не получат. И призывают всех не выбрасывать ненужных котят, а хотя бы отдавать их тем, кто сможет о них позаботиться.

Узнать, как помочь котятам, можно по телефону:

89506595424