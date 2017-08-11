Вот уж точно — выживший. Александр вполне мог бы составить конкуренцию Ди Каприо — ведь в отличие от героя известного фильма, его схватка с медведем была настоящей. Как в кино, свердловчанин чудом вырвался из лап хищника, на которого случайно наткнулся в лесу. По словам пострадавшего, это была разъяренная медведица, которая защищала медвежонка. Завидев человека, мать сразу же бросилась на него — видимо, почувствовала угрозу для детеныша. Грибник прикрыл голову руками, собрал все силы — и смог дать отпор. На его счастье, хищница побежала на рев медвежонка и вместе с ним исчезла в чаще. Истекая кровью, пострадавший смог выйти к людям, которые довезли его до места, где берет связь. Только оттуда грибник смог позвать на помощь. Сейчас жизни Александра ничто не угрожает. Его выпишут в начале следующей недели. Между тем, осторожнее в дремучем лесу сейчас нужно быть всем людям. Велик риск наткнуться на медвежье семейство. Агрессию косолапые могут проявить и в том случае, если они голодны или больны. Знатоки леса рекомендуют не ходить в местах, где видны следы когтей косолапых. Ведь хищник уже чувствует опасность уже на расстоянии 30 метров. При встрече с медведем убегать нельзя — косолапый примет вас за жертву и в любом случае догонит. Лучше не спеша отойти
Уральский выживший: грибник победил медведя в неравной схватке
У пострадавшего глубокие раны рук, головы, откушен нос
Вот уж точно — выживший. Александр вполне мог бы составить конкуренцию Ди Каприо — ведь в отличие от героя известного фильма, его схватка с медведем была настоящей. Как в кино, свердловчанин чудом вырвался из лап хищника, на которого случайно наткнулся в лесу. По словам пострадавшего, это была разъяренная медведица, которая защищала медвежонка. Завидев человека, мать сразу же бросилась на него — видимо, почувствовала угрозу для детеныша. Грибник прикрыл голову руками, собрал все силы — и смог дать отпор. На его счастье, хищница побежала на рев медвежонка и вместе с ним исчезла в чаще. Истекая кровью, пострадавший смог выйти к людям, которые довезли его до места, где берет связь. Только оттуда грибник смог позвать на помощь. Сейчас жизни Александра ничто не угрожает. Его выпишут в начале следующей недели. Между тем, осторожнее в дремучем лесу сейчас нужно быть всем людям. Велик риск наткнуться на медвежье семейство. Агрессию косолапые могут проявить и в том случае, если они голодны или больны. Знатоки леса рекомендуют не ходить в местах, где видны следы когтей косолапых. Ведь хищник уже чувствует опасность уже на расстоянии 30 метров. При встрече с медведем убегать нельзя — косолапый примет вас за жертву и в любом случае догонит. Лучше не спеша отойти