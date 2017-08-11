Уральский выживший: грибник победил медведя в неравной схватке

У пострадавшего глубокие раны рук, головы, откушен нос


Вот уж точно — выживший. Александр вполне мог бы составить конкуренцию Ди Каприо — ведь в отличие от героя известного фильма, его схватка с медведем была настоящей. Как в кино, свердловчанин чудом вырвался из лап хищника, на которого случайно наткнулся в лесу. По словам пострадавшего, это была разъяренная медведица, которая защищала медвежонка. Завидев человека, мать сразу же бросилась на него — видимо, почувствовала угрозу для детеныша. Грибник прикрыл голову руками, собрал все силы — и смог дать отпор. На его счастье, хищница побежала на рев медвежонка и вместе с ним исчезла в чаще. Истекая кровью, пострадавший смог выйти к людям, которые довезли его до места, где берет связь. Только оттуда грибник смог позвать на помощь. Сейчас жизни Александра ничто не угрожает. Его выпишут в начале следующей недели. Между тем, осторожнее в дремучем лесу сейчас нужно быть всем людям. Велик риск наткнуться на медвежье семейство. Агрессию косолапые могут проявить и в том случае, если они голодны или больны. Знатоки леса рекомендуют не ходить в местах, где видны следы когтей косолапых. Ведь хищник уже чувствует опасность уже на расстоянии 30 метров. При встрече с медведем убегать нельзя — косолапый примет вас за жертву и в любом случае догонит. Лучше не спеша отойти назад-либо забраться на дерево. Впрочем, медведи тоже бывают разные, говорят охотники. Поэтому некоторые советуют притвориться мертвым – спрятать голову и живот. Тогда человека не примут за угрозу.

Также в разделе ЧП
26.10.2015
Под горячую… лапу: в Карпинске медведь разорвал охотнику лицо
31.07.2017
2 ранения прямо в живот: на Уралмаше мужчина ударил ножом свою беременную жену
04.08.2017
Среди пострадавших от взрыва в Абхазии оказались свердловчане
28.07.2017
Мертвая вода: в уральских водоемах массово гибнет рыба

Вчера
Уральский выживший: грибник победил медведя в неравной схватке