Сотрудники горгаза и МЧС проверяют тех, кто самовольно подключился к газопроводу

11.08.2017

Чаще всего, нарушители — жители частных домов

После таких известий, рассказывает Валерий Леонидович, ему стало еще хуже. О том, что в его квартире пахнет газом, он узнал на больничной койке — соседи позвонили. Оказалось, жена забыла выключить плиту. Приехавшие газовики поставили на трубу заглушку. Так что теперь семье приходится есть в столовой. Только вот не все горожане столь сознательны — вздыхают газовики. Сначала люди перестают платить за газ. А когда им перекрывают трубу, пытаются сорвать заглушку. Не останавливает нарушителей и угроза взрыва. Ведь ни подключать, ни отключать газ без специалистов нельзя. Между тем, сэкономить на газе у незаконно подключившихся должников не получится. Ведь за это грозит штраф до 15-ти тысяч рублей и даже тюремный срок. Но самое страшное, что за такую жадность нарушители могут заплатить жизнью. И не только своей. Так, из-за оставленного газа, однажды взорвалась квартира на Онежской. У соседей обвалились стены и потолок. А главное, погиб человек — сотрудник газовой службы, приехавший на вызов. Так что спасатели советуют не медлить, если рядом дурно пахнет. Нарушителей со стажем газовики предупреждают — их могут отключить от газа навсегда. Так что пустить голубое топливо обратно в квартиру смогут только новые хозяева.