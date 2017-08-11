Мой дом — моя тюрьма: грузинский балетмейстер борется за право остаться в России

11.08.2017

Скрываясь от политического преследования, Тамас Вашакидзе получил на Урале статус беженца

В суд Тамас Вашакидзе идет в поисках убежища. Политического. После 12 лет жизни в России грузинского балетмейстера хотят лишить статуса беженца — и отправить на родину. Но там, уверяет скиталец, его ждет тюрьма из-за разногласий с представителями старого режима. Это мужчина и пытается доказать УФМС, которое решило — после революции роз он в защите не нуждается. Именно с приходом к власти Саакашвили жизнь Тамаса Вашакидзе резко изменилась. Известному танцовщику, балетмейстеру сказали уйти с поста директора тбилисского хореографического училища. Он встал в позу — и выпускника петербургской консерватории уволили за низкую квалификацию. После того, как Тамас пошел в суд, против него возбудили уголовное дело о хищении 30 тысяч казенных долларов. Тамасу пришлось оставить жену и детей и бежать в Россию. Тут в 2008 году он получил статус беженца. Устроился на работу в Екатеринбургский оперный театр. Тем временем, грузинский суд заочно вынес ему приговор, и теперь по возвращении на родину хореографа сразу отправят в тюрьму на 4,5 года. И хотя спустя годы парламент страны признал его дело политическим, пересмотр пока невозможен. Но свердловская миграционная служба в это не верит — и предлагает балетмейстеру отставать свои права на родине, в Тбилиси. К доводам о том, что там, по сути, ничего не изменилось и все попытки связаться с властями Грузии безрезультатны, УФМС не прислушивается. Выслушав обе стороны, суд все-таки принял решение восстановить для Тамаса Вашакидзе статус беженца. Сам балетмейстер продолжает бороться, добиваясь отмены несправедливого приговора. Ведь дома его ждет семья, с которой он последние 12 лет виделся раз в год.