Дети в пакете: тела двоих близнецов нашли на свалке под Верхней Пышмой

11.08.2017

Жуткую находку обнаружил водитель мусоровоза. Что грозит матери?

Свалка под Верхней Пышмой сейчас действительно особо охраняемый объект. Посторонних людей сюда не подпускают и на метр после громкого ЧП. Среди гор мусора на полигоне отыскали тела младенцев. Как на свалку вместе с мусором мог попасть и груз двести — сейчас большой вопрос. Ведь отходы сюда свозят не только с Верхней Пышмы, но и с Екатеринбурга. Никаких предположений нет и у самих водителей. Место ЧП уже осмотрели полицейские. По предварительной версии, дети были уже мертвы, когда их завернули в пакет. Но точную причину смерти установит только судмедэкспертиза — куда уже отправили тела близнецов. Тем временем, следователи занимаются поиском горе-матери. Но вот уголовное дело следователи заводить не спешат. Ведь, возможно, младенцы родились мертвыми, тогда состава преступления просто нет. Тогда мать нарушила разве что законы морали — говорят юристы. Почему женщина не позвонила медикам и что толкнуло ее на такой поступок, теперь остается только гадать. Впрочем, следователи все же намерены задать эти вопросы роженице лично. Если ее, конечно, найдут. Ведь пока неизвестно даже из какого города привезли жуткий пакет.