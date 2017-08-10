Юный герой: подросток из Верхней Салды получит медаль «За спасение утопающих»

10.08.2017

Не раздумывая, школьник нырнул в реку за пожилым соседом

Остатки лета Павел Павлович, похоже, проведет в кровати. Ведь от последних выходных на природе он до сих пор не отошел. Отдых на озере едва не обернулся для пенсионера катастрофой. Инфаркт застал прямо во время купания. На счастье Павла Павловича, у озера он оказался не один. Соседские мальчишки плавали на лодке неподалеку. Никита, заметив утопающего, не растерялся и прыгнул в воду. Признается: не раздумывал ни секунды — на сомнения просто не было времени. Не растерялась и супруга Павла Павловича, Лия. Женщина много лет проработала диспетчером в пожарной части, поэтому как действовать в экстренных ситуациях знает назубок. За спасение любимого мужа Лия неустанно благодарит Никиту. Гордится молодым человеком и вся его семья. Младший брат Данил и вовсе называет героем. Как и бабушка, которую мальчики в тот день не послушали. Большое сердце и героизм Никиты оценили и спасатели. Юношу хотят представить к награде. Впрочем, сам Никита героем себя не считает. Но признается, после этой истории всерьез подумывает пойти учиться на спасателя.