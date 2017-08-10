Уральские аграрии вышли на войну с опасным растением-паразитом

10.08.2017

Борщевик захватывает все новые территории: из окрестных лесов он уже перебрался в города

Покраснения на теле Елена сперва приняла за аллергию. Каково же было ее удивление, когда пациентка узнала — она обожглась, случайно дотронувшись… до борщевика! Это растение опасно, как открытое пламя. Пострадавших от борщевика врачи сейчас принимают ежедневно. Опасный сорняк сейчас цветет — из-за июньских заморозков это явление сдвинулось на месяц. По словам ботаников, в этот период от растения стоит держаться подальше — оно выделяет коварный сок, который, попадая на кожу, делает ее беззащитной перед ультрафиолетом. Стоит человеку оказаться на солнце, на теле образуются фото-ожоги с волдырями. Как правило, замечают это не сразу. Если вовремя не спрятать пораженный участок от лучей, может образоваться даже гнойная язва. Особенно опасен борщевик для аллергиков, пожилых людей и детей, которые часто принимают растение за безобидный дудник — срывают его голыми руками, делают оружие для войнушки. Дима уже проиграл бой с природой. Уберечься от проблем сложно. Ведь опасный сорняк растет полях и лесах, вдоль дорог, в садах и на газонах. Захватывать уральские земли борщевик начал после того, как стал не нужен людям. Вот и в Шиловке люди не знают, куда деваться от напасти. В деревне, где когда-то было много коровников, сорняк подступает к домам. Только вот бороться с ним никто не торопится. Впрочем, истребить растение очень сложно, говорят ботаники. Борщевик — тот еще пырей. Как показывает практика, даже как выкапывание с корнем эффективно ли первый сезон. Один цветок может давать до 18 тысяч семян, которые разносятся на большие расстояния и, попадая в землю, выживают другие растения. Систему борьбы с борщевиком аграрии уже разработали. В нее выходят выкашивание сорняка на ранних стадиях, использование химических веществ и почвенных смесей. Таким способом полностью избавится от сорняка получится, в среднем, через 5 лет. Правда, когда методику внедрят — непонятно. Поэтому людям советуют быть осторожнее, запомнив врага в лицо, а при контакте срочно промыть кожу мыльно-содовым раствором, спрятать участок от солнца — и бежать врачу.