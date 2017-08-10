Скоро поедем: большинство строительных работ на дорогах Екатеринбурга на финишной прямой

10.08.2017

Пробки осталось потерпеть недолго, работы движутся к завершению

Близок ли финиш — сегодня первый вопрос к дорожным строителям. За ходом ремонта пристально следят сотрудники комитета по благоустройству. Они объезжают стратегически важные для города участки дорог. И проверяют не только сроки, но и качество материалов. Дороги в Екатеринбурге с мая ремонтируют ударными темпами — ведь впереди Чемпионат мира по футболу. Нынче в планах сделать почти полсотни участков. Так что автомобилисты все лето стоят в пробках. Новый асфальт кладут на Радищева, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей. Большая стройка развернулась и на Токарей. Движение на мосту ограничено уже с середины июля. Закончить ремонт здесь планируют к первому сентября. Рабочие сетуют, можно было бы и ускориться, вот только мешают осадки. Но даже в сильный дождь здесь стараются не тормозить. Кроме ровных дорог в Екатеринбурге постепенно появляются и новые светофоры, и ограждения. Так, надеются чиновники, они смогут снизить в городе число ДТП. За ходом выполнения работ сейчас внимательно следят и общественники. Причем на этом — обещают — их контроль не закончится. А самое пристальное внимание сейчас, похоже, приковано к ремонту проспекта Ленина. Это — один из самых трудоемких участков в городе. Ведь там не только ремонтируют дороги, но и приводят в порядок системы освещения, и газоны. Полностью открыть движение там планируют лишь к началу октября. Ну, а далее рабочие возьмутся за тротуары и ограждения.