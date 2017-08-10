На Вторчермете у половины жилого дома нет воды

У одних жильцов засуха, у других есть и холодная, и горячая вода


Краны пересохли в начале месяца. Как ни крути, даже капли не выдавишь. Спасает лишь, что в соседней секции вода есть. Но большой семье так тоже не набегаешься. Обезвоженные жители уже оборвали телефоны коммунальщиков. О причинах отключения нам рассказала старшая по дому. Это она вызвала аварийную службу, которая и перекрыла воду. Оказывается, порыв случился в соседнем подъезде — сообщили в управляющей компании. У них общие магистральные трубы — вот и отключили жильцов вместе с соседями. Жалуются, что никак не могут застать собственников. Как только жители секции, куда не могут попасть ремонтники, появятся дома, мы просим всех соседей сразу сообщить об этом в АДС по указанным на экране телефонам.

297-14-20,297-13-11,297-33-04 — Аварийно-диспетчерская служба

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