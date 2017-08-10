Кто станет новой королевой красоты? Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» готовятся к финалу

10.08.2017

В жюри будет и «Мисс Россия — 2017» Полина Попова

Дрожат колени и путаются мысли — но шанс на ошибку еще есть. Сегодня в ТЮЗе генеральная репетиция финала конкурса «Мисс Екатеринбург». Но уже завтра одна из трех десятков красавиц на этой сцене станет королевой красоты Екатеринбурга. Оказаться на этой сцене — уже победа, признаются участницы. Ведь их выбрали из трех сотен кандидаток. В финал же попадут лишь десять красавиц. Причем впервые за одну из них проголосуют — зрители. Сам конкурс тоже изменился — вместо двух часов он продлится полтора. Впрочем, говорят организаторы, на качестве шоу это не скажется. Зато оно станет более динамичным. Изюминка программы — танцы. Свою пластику и чувство ритма девушки покажут сразу в трех номерах. Кроме того, в честь юбилея конкурса хореографы приготовили неожиданный подарок зрителям. К финалу девушки готовились полтора месяца. Учились красиво улыбаться, ходить и говорить. Кому это удается лучше всех, завтра предстоит решить жюри. В этом году среди судей — первая красавица России Полина Попова. Чтобы зацепить судей, нужно постараться расслабиться, советует первая вице-мисс мира екатеринбурженка София Никитчук. Насладиться шоу зрители могут уже завтра. Но организаторы советуют поторопиться — в кассах осталось всего несколько билетов.