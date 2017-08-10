Зрители с недоумением листают каналы в поисках «41-го». Сегодня городское телевидение внезапно исчезло с привычной кнопки. Остался лишь «Домашний». Как оказалось, эти изменения коснулись всех абонентов МТС. Оператор связи отключил для екатеринбуржцев вещание трех местных каналов – «Студии-41», «Четверки» и «АТН». А в цифровом пакете — отодвинули их на 550 места! Как пояснили сетевики, они просто исполняют законы о СМИ и связи, предписывающие при первой возможности перейти на сотрудничество с единым оператором общедоступных телеканалов. Теперь большую теледвадцатку, куда раньше входил и «41-ый», по сути, представляют лишь федеральные компании. На привычной 14 кнопке теперь можно найти лишь сетевого партнера «41 канала» — телеканал «Домашний». Цена вещания в топ-30 у МТС — сотни тысяч рублей в месяц, что для любой региональной телекомпании,
Екатеринбуржцы остались без местных каналов: крупный оператор связи отключил их вещание
И это не временное явление, а исполнение закона о СМИ
Зрители с недоумением листают каналы в поисках «41-го». Сегодня городское телевидение внезапно исчезло с привычной кнопки. Остался лишь «Домашний». Как оказалось, эти изменения коснулись всех абонентов МТС. Оператор связи отключил для екатеринбуржцев вещание трех местных каналов – «Студии-41», «Четверки» и «АТН». А в цифровом пакете — отодвинули их на 550 места! Как пояснили сетевики, они просто исполняют законы о СМИ и связи, предписывающие при первой возможности перейти на сотрудничество с единым оператором общедоступных телеканалов. Теперь большую теледвадцатку, куда раньше входил и «41-ый», по сути, представляют лишь федеральные компании. На привычной 14 кнопке теперь можно найти лишь сетевого партнера «41 канала» — телеканал «Домашний». Цена вещания в топ-30 у МТС — сотни тысяч рублей в месяц, что для любой региональной телекомпании,