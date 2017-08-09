Вегетарианство ни при чем: бабушка истощенного ребенка встала на сторону родителей

09.08.2017

Она уверенна: ребенка никто не морил голодом — от мяса отказалась лишь его мать

По версии женщины, слухи о вегетарианстве распространили врачи, которые якобы не смогли вылечить у годовалой малышки кишечную инфекцию. Напомним, историю об истощенной девочке на этой неделе обсуждает весь город. Прокуратура взялась за проверку родителей попавшего в реанимацию ребенка. По информации правоохранителей, малышке стало плохо из-за вегетарианства — его придерживается молодая мать. Но родственники уверенны — так врачи мстят им за жалобу в Минздрав. Мол, в больницу девочку привезли с кишечной инфекцией, но не долечили. Вот бабушка и пожаловалась на некачественную медицинскую помощь. А сразу после в СМИ попала информация об истощении. Между тем, ребенок уже идет на поправку. А следователи продолжают проверку.