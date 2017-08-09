Перед прогулкой Максим разогревает… руки. Ведь он собирается пойти по тросу, натянутому между высотками на Машинной. Эти здания экстремал выбрал не случайно. Они напомнили ему башни-близнецы в Нью-Йорке, ставшие началом и концом пути для французского канатоходца из фильма «Прогулка». Спорт, которым занимается Максим, называется хайлайн. Хождение по натянутой стропе для России довольно молодое направление, и он один из немногих екатеринбуржцев, успевших покорить как городские, так и природные высоты. На этих небоскрёбах он не впервые. Накануне хайлайнер проводил здесь тренировку, но из-за сильного ветра сорвался — к ужасу случайных зрителей. Несмотря на прогноз погоды, сегодня Максим решил повторить заход. Свидетелями прогулки стали все екатеринбургские СМИ и десятки прохожих. Чтобы усложнить задачу, свой путь хайлайнер удлинил до 43 метров. Когда он впервые ступил на стропу, зрители затаили дыхание. Но расстояние от одной крыши до другой экстремал преодолел без приключений довольно быстро. А вот остальные три попытки заставили горожан понервничать. Исполняя разные трюки – раскачивая стропу, поднимаясь, делая кувырки, в том числе и с закрытыми глазами — Максим не раз срывался. Благо, все трюки Максим выполнял со страховкой. Осуществить задуманное от и до, признается, ему не дало волнение. Зато желания идти вперед после неудач хоть отбавляй. По словам хайлайнера, у него были и более сложные хождения. К примеру, в Галиче на огромной высоте Максим преодолел путь в 60 метров. Следующая цель экстремала – стометровка. Рекорды парень ставит, в первую очередь, для развития этого вида спорта в Екатеринбурге, где пока мест для тренировок на высоте. Совершенствовать навыки
В районе ЦПКиО экстремал прошел по тросу между двумя 37-этажками
Хайлайнер Максим Кагин исполнил трюк на высоте 146 метров
Перед прогулкой Максим разогревает… руки. Ведь он собирается пойти по тросу, натянутому между высотками на Машинной. Эти здания экстремал выбрал не случайно. Они напомнили ему башни-близнецы в Нью-Йорке, ставшие началом и концом пути для французского канатоходца из фильма «Прогулка». Спорт, которым занимается Максим, называется хайлайн. Хождение по натянутой стропе для России довольно молодое направление, и он один из немногих екатеринбуржцев, успевших покорить как городские, так и природные высоты. На этих небоскрёбах он не впервые. Накануне хайлайнер проводил здесь тренировку, но из-за сильного ветра сорвался — к ужасу случайных зрителей. Несмотря на прогноз погоды, сегодня Максим решил повторить заход. Свидетелями прогулки стали все екатеринбургские СМИ и десятки прохожих. Чтобы усложнить задачу, свой путь хайлайнер удлинил до 43 метров. Когда он впервые ступил на стропу, зрители затаили дыхание. Но расстояние от одной крыши до другой экстремал преодолел без приключений довольно быстро. А вот остальные три попытки заставили горожан понервничать. Исполняя разные трюки – раскачивая стропу, поднимаясь, делая кувырки, в том числе и с закрытыми глазами — Максим не раз срывался. Благо, все трюки Максим выполнял со страховкой. Осуществить задуманное от и до, признается, ему не дало волнение. Зато желания идти вперед после неудач хоть отбавляй. По словам хайлайнера, у него были и более сложные хождения. К примеру, в Галиче на огромной высоте Максим преодолел путь в 60 метров. Следующая цель экстремала – стометровка. Рекорды парень ставит, в первую очередь, для развития этого вида спорта в Екатеринбурге, где пока мест для тренировок на высоте. Совершенствовать навыки