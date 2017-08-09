Урал в Зените: в Екатеринбурге «шмели» встретились с питерской командой

09.08.2017

Пикантность встречи в том, что ни те, ни другие еще ни разу не проиграли в этом сезоне.

С любимым шарфом Сергей не расстается уже 10 лет. Он — ярый фанат команды из Петербурга. Так что даже на работу в день матча пришел в фирменном стиле. Вот только болеть сегодня ему придется сразу за два клуба. Признается, как бы ни любил Зенит, душа все равно тянет к Уралу. В том, что этот матч запомнится надолго — сомнений, кажется, нет ни у кого. Ведь обе команды в этом сезоне еще ни разу не проиграли. Чтобы эмоции болельщиков не довели до драки, перед входом на арену дежурят стражи порядка. Правда, поводов для беспокойства нет. Ведь фанатов Зенита и Урала связывает давняя дружба. Последняя встреча между Зенитом и Уралом закончилась скандалом, удалениями и поражением шмелей. Поэтому на этот мачт фанаты черно-оранжевых возлагают большие надежды. Они верят, что их команда сможет взять реванш. Ну, а болельщики, в свою очередь, сделают все, что от них зависит. Билетов на яркий матч практически не осталось. Правда, уральцы еще не успели толком отойти от прошлой игры — с Краснодаром, как пора снова выходить на поле. Но несмотря на это шмели настроены только на победу — хотят отыграться за обидную ничью в последнем туре. Итогов этой игры ждет, пожалуй, вся Россия. В случае победы Зенита, питерцы упрочат свое лидерство. Ну, а вот если верх все же одержит Урал, то без преувеличения войдет в историю — обыграв одну из сильнейших команд России.