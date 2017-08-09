Сделай сам! Житель поселка Садовый своими руками отремонтировал разбитую дорогу

09.08.2017

Засыпать щебенку пришлось неравнодушному пенсионеру Алексею Юдинцеву

Вид у Романтической улицы совсем не романтичный. Асфальта здесь не было никогда. Зато ям всегда было предостаточно. Ни денег, ни рабочих для ремонта у местной администрации нет. Поэтому Алексей Дмитриевич, местный пенсионер и член общественного совета, взял в руки лопату и засыпал их подручными материалами: щебенкой и отсевом. Побольше бы таких людей, говорят местные жители. Добрым словом соседа они вспоминают каждый раз, когда приходят на остановку единственного в поселке автобуса. Бетонное основание с годами разрушилось, так что стоять приходилось буквально в яме. Алексей Дмитриевич у местных чиновников давно на хорошем счету. Дорога — далеко не первое его доброе дело. А на днях благодарность пенсионеру объявила и администрация города. Но для пенсионера благодарность не главное. Говорит, рад стараться для родного поселка. Впрочем, это уже не первый случай борьбы с бездорожьем своими силами. Жители разных городов берут дело в свои руки, когда обращения к властям оказываются бесполезными. Так, прошлой весной ревдинцы купили грузовик щебня и засыпали ямы. Правда, им благодарность мэрия не выразила, наоборот — посоветовала не вмешиваться не в свое дело.