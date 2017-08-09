На тренировке по кикбоксингу внезапно умер 16-летний подросток

09.08.2017

ЧП произошло в летнем лагере, куда Леонид приехал на сборы

В этом лагере под Асбестом гостям сегодня не рады — накануне здесь погиб подросток. Леонид приехал сюда на спортивные сборы. Трагедия шокировала всех — и родных, и сотрудников лагеря, и друзей юноши — на здоровье Лёня не жаловался. Мальчик большую часть жизни, десять лет, отдал кикбоксингу — занимал первые места на городских и областных соревнованиях. Даже в злополучный момент отрабатывал удары с лучшим другом. Тот до сих пор не пришел в себя после случившегося, говорят родители. Ведь ещё месяц назад Леня делился с корреспондентами планами на будущее. Что же так внезапно разрушило будущее мальчика, сейчас ломают голову и знакомые, и его тренер. Перед сборами и соревнованиями всех спортсменов обязательно осматривают медики. Почему подросток не пережил тренировку, сейчас выясняют судмедэксперты. А прокуратура проверяет, не закрыли ли наставники глаза на тревожные симптомы в самочувствии мальчика. Похороны Лёни пройдут уже завтра — в его родном Первоуральске. Еще не ясно, смогут ли на прощание попасть друзья спортсмена — смена в лагере продолжается.