Гарантия не помогла: пенсионерка больше года не может воспользоваться новым планшетом

09.08.2017

Когда истек срок гарантии, выяснилось, что у планшета — механическое повреждение

Татьяна Егоровна купилась на то, что планшетом можно пользоваться еще и как телефоном. Вот только абоненты женщину не слышат. Когда терпение лопнуло, женщина начала ходить по сервисным центрам. Планшет, к слову, и сегодня там. Но после каждой починки проблема оставалась. Последняя проверка привела женщину в шок. Из заключения сервисного центра следует: у товара — механическое повреждение. Ни обмену, ни возврату денег он не подлежит. Татьяну Егоровну такой ответ удивил. Сколько раз, говорит, обращалась и никаких повреждений не находили. В сервисном центре проверить нужно было динамик — говорят юристы. Повлияло ли на него механическое повреждение — еще проверить надо. Так что женщине советуют провести независимую экспертизу. Если независимая экспертиза установит, что дефект возник не по вине потребителя, он вправе предъявить продавцу новую претензию и потребовать возврата денег за товар. чтобы ускорить этот процесс, юристы рекомендуют сразу обращаться в суд.