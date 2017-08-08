Здравствуй, школа! Екатеринбург готовится к 1 сентября

08.08.2017

Некоторым семьям не хватает денег даже на форму.

Все новое — это усовершенствованное старое, показывают продавцы. Современные ручки, тетрадки, пеналы и ранцы не чета тем, что были раньше. Школьные базары сейчас — словно выставка инноваций, которые помогут ребятам лучше учиться. Когда еще начинать жизнь с чистого листа, как не первого сентября? Самые ходовые товары в магазинах сейчас — это канцелярия и форма. У родителей голова идет кругом — ведь чтобы собрать ребенка в школу, нужно купить три десятка предметов. Дневники с талисманом Мундиаля разбирают вмиг — ребятам важно не содержание ведомости, а то, как она выглядит. По внешнему виду обычно выбирают и ранец, хотя правильнее купить тот, что с плоским дном, плотно прилегает к спине и не промокает. На это многообразие Елена без слез смотреть не может. Денег на то, чтобы собрать троих детей в школу, у нее нет. Чтобы облегчить нуждающимся ребятам путь к знаниям, в Екатеринбурге объявили сбор школьных принадлежностей. Только от этой службы милосердия помощи ждут полсотни семей. Правда, благотворителей не так много, как хотелось бы — поэтому сотрудники призывают всех не оставаться равнодушными. По самым скромным подсчетам, чтобы подготовить одного ребенка к школе, родители тратят около 10 тысяч рублей. Способы сэкономить есть — например, лучше делать покупки через интернет или на оптовых базах.