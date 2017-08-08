Замуровали! Жителям дома на Краснофлотцев наглухо закрасили окна

Деревянные рамы приклеились друг к другу.


Сейчас идет ремонт фасада. Но рабочие зачем-то демонтировали наружный подоконник — жалуется Валентина. Супруг девушки было попросил рабочих не трогать окна. Но его не послушали. И вообще ремонт затянулся — вторит Валентине Любовь Петровна. Говорит, из намеченного сделали только систему отопления. Но конца и края работам не видно. Бригадир рабочих объяснила: коррективы в ремонт вносит непогода. Во время дождей красить невозможно. А к ремонту кровли не приступают, поскольку получили еще не все материалы. Но почему-то им об этом никто не сообщил — недовольны местные. В подъезде имеется информационный щит, но по указанным телефонам невозможно дозвониться. Эту жалобу передали в фонд капитального ремонта. Если же телефоны строителей остаются недоступны, вы всегда можете позвонить непосредственно в ФКР по телефонам, указанным ниже. И еще раз напомним, не подписывайте подрядчикам акты выполненных работ, пока они не устранят все недочеты.

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